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IRIE FISHING CLUB トラッパーキャップ
商品番号 E32313181354
商品名

IRIE FISHING CLUB トラッパーキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック新品で購入し、4、5回被りました。冬場のサーフや公魚釣りで使用しましたが、自分には似合わないことに気付いてしまいました。目立った汚れはありませんが、中古品であることをご理解の上ご検討、ご購入よろしくお願いします。アイリーフィッシングクラブニューエラiriefishingclubnewera
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