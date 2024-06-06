90s KWNTUCKY WILDCATSケンタッキー ワイルドキャッツTシャツ

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90sKWNTUCKYWILDCATSTシャツです。ボディはanvil状態は脇の下に薄いシミあり。その他には目立つダメージはありません。◆カラー：ブルー◆サイズ表記：2XL◆実寸：肩幅64cm・身幅60cm・着丈74cm◆状態：脇の下に薄いシミあり。その他には目立つダメージはありません。◆コメント：ヴィンテージ品、古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。23L0501007▼その他の出品物はこちらから▼#ADL_shopその他にも、古着used80s90sNIKEナイキadidasアディダスのメンズレディースビンテージUSヴィンテージミリタリーUSARMYなど多数出品中です。【取り扱いブランド】リーバイスナイキアディダスチャンピオンジョーダンノースフェイスパタゴニアカーハートステューシーなどを取り扱い。【取り扱いアイテム】スニーカーナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナーインナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツなどを取り扱い。◆トラブルを未然に防ぐ為、購入前に一度プロフィールをご確認いただければ幸いです。