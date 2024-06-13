新品 23ss エメレオンドレ ラフィア メッシュ キャップ ブラック リネン

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)⚫️リストック(検品済→良品)※画像は初回出品分の同型【商品名】・AiméLeondoreRaffiaHatBLACK(LINENCAP)【商品の状態】・「新品・未使用」→未試着・公式オンラインにて購入・付属品→専用チャックバッグ【カラー・仕様・素材】・表記→BLACK(ブラック)・メッシュ部分(未染色の綿の色)→ベージュ(※主観です)・4パネル構造・リネン100%(黒い部分)・コットン100%(メッシュ部分)※メッシュの素材に元から特有のにおいが少しあります。【サイズ】・頭囲free(50～61cmアジャスターで調整可能)・高さ11cm・つば7cm※数値は実寸⚫️エメの23ssSummerUniformのデリバリーアイテムの中からラフィアキャップのご紹介です。麦わらのように編み立てたコットンメッシュと、ドライな質感のリネンのコンビで、夏の黒を快適に楽しめます。『エイムレオンドレツートンバイカラーキャップメンズレディース男女兼用リゾートラウンジウェアSPORTY\u0026RICH(スポーティアンドリッチ)RLXラルフローレンAWWAWWMAGAZINE700fillNicholasdaley(ニコラスデイリー)MHL（マーガレットハウエル）studionicholson(スタジオニコルソン)HENDERSCHEME(エンダースキーマ)JJJJound(ジョウンド)ALWAYTH1LDKSONAKAMEGUROminnano(ミンナノ)AH.Hdaiwapier39長谷川昭雄#エメレオンドレ#aimeleondore等をよく検索される方に見ていただきたいお品です』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です