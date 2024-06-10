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【入手困難】イヴサンローラン ベルト YSL金具 でかバックル レザー 4cm幅
商品番号 R98838082218
商品名

【入手困難】イヴサンローラン ベルト YSL金具 でかバックル レザー 4cm幅
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 6,278 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】YvesSaintLaurentイヴサンローランベルト腰ベルト金具プレートでかバックルロゴエンブレム【サイズ】長さ：109cm幅：約4cmバックル：7.2×11cm腰回り：78〜88cm※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。【色.柄】茶ブラウン【素材】革レザー【商品状態ランク】ABランク　Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです。　【状態】補修跡あります。使用上の問題はございませんので、まだまだお使いになれるお品です。【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^よろしくお願いします！625
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