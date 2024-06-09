リアルマッコイズ ジョーマッコイ　　レザーベルト　ブラウン

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商品詳細
リアルマッコイズジョーマッコイベンズレザーベルトJOEMcCOYBENDLEATHERBELTMA17041PRICE¥24,200サイズ/34カラー/ブラウン(HPより)フルグレインカウハイドのベンズレザーベルト。ベンズレザーは背部から臀部にかけての繊維が細かく密度の高い部位でベルトに適している。裁断後に染色を1本単位で行い、そこからさらにオイルを加えて磨き上げるという手間を惜しまない行程を経て完成する。型から別注したバックルを使用。正規店で購入しました。新品未使用です。細部まで気になる方は、ご購入はお控えください。色違いのブラックも出品中です。#リアルマッコイズ#ザリアルマッコイズ#JOEMcCOY#ジョーマッコイREALMcCOY'SBUCOブコBUZZRICKSON'Sバズリクソンズレザーma-1B-3海軍 空軍マッコイマッコイズシュガーケーンリアルマッコイズミリタリーB3MA1L2L-2L2AL-2AL2BL-2BG-1G1N-3BN3Bアビレックスアヴィレックスavirexヘリンボーン素材···本革カラー···ブラウン
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