シュプリームレオパード柄ウォッシュドチノツイルキャンプキャップ se1133r

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【商品詳細】★人気アイテム★★大人気のWASHEDCHINOTWILLCAMPCAPが入荷しました！！★レオパード柄のウォッシュ加工が施されたコットンチノツイル素材のボディに、フロントの赤ボックスロゴラベルがポイント。★アジャスターはブラウンレザーを使用し、Supremeの型押しロゴが入っています。★MADEINUSA★ニューヨークにて、買い付けアイテム！！★FW23H61《WashedChinoTwillCampCap》★ 男女兼用 ★素材＞＞表地：コットン100%カラー＞＞レオパードサイズ＞＞フリー（アジャスターで調節可能）高さ10.0cmつば6.5cm【配送方法】配送方法につきましては、地域や重さにより異なりますのでコチラで決めさせていただきます。●事前に知りたい方はコメント下さい。【注意事項】●私の出品アイテムは全て、現地アメリカ・ニューヨークにて購入した本物です。●ディスプレイ画面等の環境上ページで見た色と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。※質問等ございましたら、お気軽に問い合わせください。