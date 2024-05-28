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supreme半袖Tシャツ　2010年　ビンテージ
商品番号 P81874686843
商品名

supreme半袖Tシャツ　2010年　ビンテージ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme2010年GetOffTheFuckingPhoneTee半袖Tシャツです。サイズ：肩幅53.5cm着丈74cm身幅54cm袖丈22cmカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏
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