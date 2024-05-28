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新品 30インチ TORY leather western belt
商品番号 Y36363211478
商品名

新品 30インチ TORY leather western belt
ブランド名 トリーレザー
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品30インチTORYleatherwesternbeltトリーレザーのベルトです。サイズ:30インチカラーはブラックアメリカ製お値引きはできません。注)バックル等金属パーツには手作業による打痕やメッキ剥がれともとれるキズがあったり、レザー部分に天然皮革には免れない小傷、シワ、プリントブレなどあることがありますが、トリーレザー側としては不良ではないとの見解です。トリーレザーはアーミッシュ発祥らしいですが、こうしたアメリカ製の無骨さもこのメーカーの特色としてご了承の上、ご購入ください。参トリーレザーフックベルトウエスタンベルトウエスタンベルトtoryleather
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