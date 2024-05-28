新品 30インチ TORY leather western belt

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商品詳細
新品30インチTORYleatherwesternbeltトリーレザーのベルトです。サイズ:30インチカラーはブラックアメリカ製お値引きはできません。注)バックル等金属パーツには手作業による打痕やメッキ剥がれともとれるキズがあったり、レザー部分に天然皮革には免れない小傷、シワ、プリントブレなどあることがありますが、トリーレザー側としては不良ではないとの見解です。トリーレザーはアーミッシュ発祥らしいですが、こうしたアメリカ製の無骨さもこのメーカーの特色としてご了承の上、ご購入ください。参トリーレザーフックベルトウエスタンベルトウエスタンベルトtoryleather
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TORY LEATHER(トリーレザー) 3/4 WESTERN BELT MADE IN USA 【ネコポス指定可能】 - バナナブラウン - 川越レディースセレクトショップ
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2023再入荷 TORY LEATHER(トリーレザー) EQUESTRIAN INSPIRED BELT MADE IN USA 【ネコポス指定可能】 - バナナブラウン - 川越レディースセレクトショップ
TORY LEATHER - TORY LEATHER トリーレザー ベルト 30インチの通販 by ...
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