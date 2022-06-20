[新品] スマートウォッチ 1.95インチ超大画面 血中酸素濃度測定



【2022年版 & 血中酸素濃度測定】スマートウォッチ 血中酸素濃度 Bluetooth 活動量計 歩数計 IP68防水 インチ大画面 睡眠検測 母の日 敬老の日 誕生日 プレゼント 文字盤自由設 アラーム 腕時計 歩数計 目覚まし時計 明度調整/腕上げ点灯/天気予報 着信通知 日本語 ... 【2022年版 & 血中酸素濃度測定】スマートウォッチ 血中酸素濃度 Bluetooth 活動量計 歩数計 IP68防水 インチ大画面 睡眠検測 母の日 敬老の日 誕生日 プレゼント 文字盤自由設 アラーム 腕時計 歩数計 目覚まし時計 明度調整/腕上げ点灯/天気予報 着信通知 日本語 ...



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スマートウォッチ 血圧 24時間体温検知 19種類のスポーツモード&交換 ... スマートウォッチ 血圧 24時間体温検知 19種類のスポーツモード&交換 ...



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スマートウォッチ1.95インチ超大画面血中酸素濃度測定通話機能付き文字盤自由設定多種類な運動モードIP67防水320mAhの出品です。新品未使用です。[商品詳細]【スマートウォッチ通話機能付き＆メッセージ通知】このsmartwatchはスピーカー\u0026高性能マイクが内蔵され、携帯電話を出さなくても、通話することができます。専用アプリと接続するとスマートウォッチで直接に電話をかけたり、終了したりすることができます。応答、拒否、ミュートなど操作は可能です。運転中でも運動中でも両手を解放できます。また通話履歴を表示され、通話記録を保存することもできます。そしてLine、Facebook、Twitter、などの通知もお知らせしますので重要な情報を見逃すことはありません。【1.95インチ超大画面＆4階段輝度調整\u0026長持ちバッテリー】このスポーツウォッチは精緻な工芸が渾然に一体設計となり、1.95インチの大画面と高解像度で、画面の表示領域が従来品より98％UP、より大きく高精度な大画面で文字を表示されます。4階段輝度調整でき、環境に応じて好みの明るさに調整可能です。また、320mAhバッテリー内蔵され、約2時間充電し、5~7日間連続使用可能です。待機時間は30日になり、頻繁に充電する手間が省けます。【IP67防水防塵＆3D動態文字盤＆文字盤自由設定】堅牢な幾何学構造で、航空レベルの高強度アルミニウム合金材料が採用され、IP67等級の生活防水機能を持ってることもこのスマートウォッチの魅力です。汗、雨、水しぶきにも大丈夫、日常生活の手洗いや洗顔の際にも取り外す必要ありません。5つの文字盤内蔵、アプリを通して、専用アプリで200種類以上の文字盤をダウンロード可能で、家族や恋人、アイドルなどの写真を文字盤の画面に変えることもできます。【注意事項】・発送サイズを小さくするために簡易包装になる場合がございます。・箱に小穴、折れ、傷、潰れがある場合がございます。・画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。3