90s USA製 NEWERA NY ヤンキース スナップバック キャップ

〇当ページをご覧頂き、誠にありがとうございます。必ず、プロフィール欄を確認の上、購入をして頂くようお願い致します〇〇商品説明〇90sUSA製NEWERANYヤンキーススナップバックキャップ〇カラー〇オレンジ〇年代〇90s〇状態〇１０段階評価中：6内側にしみあり。〇サイズ（平置き採寸(ｃｍ)〇内径：約５６ｃｍ～アジャスターで調整可能高さ：約１７ｃｍ〇サイズ（本体表記)〇M～L表記あり。〇採寸検品送料について〇採寸は平置き採寸の手作業のため、誤差が生じる場合があるのでご了承下さい。※検品は一枚一枚非常に手間をかけ検品しておりますが、手作業のため見落としなどある場合がございます。状態などに関して過度に程度に敏感な方などは購入を控えるよう御願い致します※



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