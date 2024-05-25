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⭐️ 極美品 新型 ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット マルコ 二つ折り財布
商品番号 T65194612275
商品名

⭐️ 極美品 新型 ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット マルコ 二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

‼️送料無料‼️使用頻度が低く、綺麗なルイ・ヴィトンダミエグラフィットの二つ折り財布です！毎年大人気のアイテムです(o^^o)オークネットブランドオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】ルイ・ヴィトン・ダミエグラフィット【商品名】新型ポルトフォイユ・マルコ【シリアル】E0:16:3C【素材】PVCレザー【カラー】ブラック系【付属品】本体・保存袋・箱●仕様●札入れ×2/小銭入れ×1/カードポケット×4/フリーポケット×2●サイズ●(約)縦9.5cm×横11cm×奥行き2.5cm●商品の状態●イニシャル跡(わかりにくく補修済み)がありますが、使用頻度が低く、内側、外側共に目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-5918
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