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ポケモンカード　ラバープレイマット　セット
商品番号 B95857244836
商品名

ポケモンカード　ラバープレイマット　セット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプライミライドンコライドンゾロアークリザードンレックウザミッドナイトエージェントのセットです。新品未開封です。コレクション整理のため出品します。デッキシールドなど、他にも出品しております。同時購入でお値引きいたします。２点→200円引き３点→400円引き４点→600円引き素人保管のため、外装の細かいスレ等はご容赦ください。ビニールなどにて水対策のうえ発送させていただきます。よろしくお願いします。#スリーブ　#ポケカ　#デッキシールド　#ポケモン　#デッキケース　#プレイマット
http://narcologia.ru/goods/seamless424629.html
http://narcologia.ru/goods/slide590287.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic586837.html
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