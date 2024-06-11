ポケモンカード　ラバープレイマット　セット

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商品詳細
サプライミライドンコライドンゾロアークリザードンレックウザミッドナイトエージェントのセットです。新品未開封です。コレクション整理のため出品します。デッキシールドなど、他にも出品しております。同時購入でお値引きいたします。２点→200円引き３点→400円引き４点→600円引き素人保管のため、外装の細かいスレ等はご容赦ください。ビニールなどにて水対策のうえ発送させていただきます。よろしくお願いします。#スリーブ #ポケカ #デッキシールド #ポケモン #デッキケース #プレイマット
http://narcologia.ru/goods/seamless424629.html
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