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THE NORTH FACE PURPLE LABEL GORE-TEX CAP
商品番号 X99586145532
商品名

THE NORTH FACE PURPLE LABEL GORE-TEX CAP
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：65/35GORE-TEXINFINIUM(TM)Capゴアテックスインフィニウムキャップ国内正規品国内正規店購入品紙タグあり・ブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用したベースボールキャップ・はっ水加工を施すことで機能性をプラス・裏側に風の侵入と内側の蒸れを軽減するGORE-TEXINFINIUM™WINDSTOPPER®LINERを採用・フロントの芯を柔らかくすることでフィット感がアップ・後頭部はサイズ調整が可能なTHENORTHFACE刻印入りのバックルアジャスター仕様・バックルを止めるテープを平ゴムにすることでフィット感がアップ・左の側頭部にGORE-TEXINFINIUM™PRODUCTSのロゴ刺繍【素材】65%POLYESTER,35%Cottonブランド：THENORTHFACEPURPLELABELザノースフェイスパープルレーベルカラー：OLオリーブ【商品状態】使用状況：新品未使用試着のみ＊紙タグは取り外しております。＊あくまでも中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。ennoyスタイリスト私物sszlifestylenanamicaナナミカ
http://narcologia.ru/goods/interconnect191670.html
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【正規品】THE NORTH FACE PURPLE LABEL ノースフェイス パープルレーベル NN8300N ゴアテックスインフィニウムキャップ 帽子 ユニセックス 65/35 GORE-TEX INFINIU | 定番 ファッショングッズ

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THE NORTH FACE パープルレーベル GORE-TEX キャップ - キャップ

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