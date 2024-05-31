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【レアアイテム】ナイキゴルフ/ガチャベルト
商品番号 N62799289603
商品名

【レアアイテム】ナイキゴルフ/ガチャベルト
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,646 円
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商品詳細

◆ブランド◆ナイキ◆カラー◆PNKピンク◆サイズ◆長さ:約127㌢◆素材◆不明◆商品状態◆細かな傷と使用感有り中古ですので写真を見て判断お願いしますこちらの商品はピンクになります。※5枚目以降は他カラーですがイメージ写真です外国買い付けによる商品らしく男性サイズになりますがサイズは調節可◎女性だとビックTシャツにウエストしぼってベルトたらして使ったりもちろんパンツにも◎女性着用だとかなりたれる長さなのでそのたれ具合がワンポイントになります。元々ユーズド商品だったのと私自身も着用はしていましたので敏感な方はご遠慮下さいませ。#ナイキ#ナイキゴルフ#ガチャベルト#ピンク#ピンクベルト
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