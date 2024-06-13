Secrid minimatt-nibl ミニウォレット並行輸入品

セクリッドコインケースメンズマットナイトブルーシンプルミニウォレットSecridM/MINIMATTEnibl並行輸入品ブランド手のひらサイズのコンパクトさからは想像できない収納力Secridオランダで生まれ、現在も設計から製造まで全ての行程をオランダ国内で行っているメーカー。ブランドのシンボルとも言えるのが「超コンパクトなカード型革財布」です。高い品質とデザイン性を備えたSECRIDは、2009年に発売を開始するとまもなく新しいライフスタイルを求める欧米のガジェット好きやミニマリストから注目を集め話題となりました。2010年には世界的に権威のあるRedDotDesignAwardを受賞。商品特長次世代のスリムウォレット「Secrid」の象徴とも言えるオールラウンドプレーヤー「Miniwallet」。サイズはコンパクトでも、驚くほどの容量があり、多種多様なスタイルとカラーで、あらゆるポケットにフィットします。特許を得た独自のメカニズムのおかげで、ワンムーブでカードの取り出しができ、わずか1秒でカードを使用することが可能です。アルミニウムは、折曲がり、破損、また余計な無線通信から保護してくれます。古き良きモノを大切にする国イギリスならではの、使い込む程風合いが増してくる革製品です。大切な人への贈り物にもいかがでしょうか？商品情報型番：minimatt-nibl、サイズ：20x3x10cm、注意点：モニター発色により色合いが異なる場合がございます。本商品は並行輸入品のため、説明書等は英語表記のものが付属しております。大変好評のため、売れ違いになる可能性がございます、あらかじめご了承ください。商品情報素材/材質レザーサイズ/寸法65x102x21mm72g仕様アルミケース×1：カード4～6枚収納可（プラスチック製カードのみ）内ポケット×2マネークリップ×1カラーマットナイトブルー注意事項モニター発色により色合いが異なる場合がございます。※在庫は常に変動しておりますので、在庫切れの場合がございます。ご購入前にコメントを頂けると確実にご案内できますので、よろしくお願い致します。



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