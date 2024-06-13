【廃盤モデル・極美品】PORTER SMOKY LONG WALLET

【商品名】PORTERSMOKYLONGWALLETポータースモーキー長財布新品参考価格22,000円★廃盤モデル★極美品★希少★入手困難★【商品状態】現行品592-26371の前身のスモーキー長財布になります。スモーキー独特の生地の状態もよく、使用感のない長財布になります。廃盤モデルなので、状態の良い商品はかなり希少になります。【商品説明】発表から20年を迎え、アップデートを行ったPORTERを代表するシリーズ「SMOKY（スモーキー）」です。ロングウォレットは内装にファスナーポケットや複数のカード段を設けた、収納力が高いアイテムです。背面にもポケットを備えているため、レシートなどを収納するのに便利です。紙幣やカードが見やすく、整理・収納がしやすい仕様です。【商品サイズ、材質、仕様】横20cm縦9.5cm※平置きによる採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。表：コーデュラダック（タテ糸：コットンムラ糸、ヨコ糸：コーデュラナイロン）（裏面：アクリルコーティング）裏：ナイロンジャカード（裏面：アクリルコーティング）【購入について】即購入可【発送について】ご購入後、丁寧に梱包し迅速に発送対応いたします。#PORTER#SMOKY#LONG#WALLET#ポーター#長財布



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SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



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PORTER - Smoky Long Wallet



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