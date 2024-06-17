supreme bad brains BADBRAINS

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BADBRAINSphotobyDavidCorioforSUPREMETシャツシュプリームバッドブレインズフォトプリントTシャツ使用感はありますが古着、RAPTEE、バンドT好きには良い感じの状態かと思います。サイズも中々でないXLです。オールドシュプリームも今後価格が上昇する感じがします。BODYCOUNT(ボディカウント)、CYPRESSHILL(サイプレスヒル)、PUBLICENEMY(パブリックエネミー)、REDHOTCHILIPEPPERS(レッドホットチリペッパーズ)、FISHBONE(フィッシュボーン)、BADBRAINS(バッドブレインズ)、JANE'SADDICTION(ジェーンズアディクション)、ALICEINCHAINS(アリスインチェインズ)、NIRVANA(ニルヴァーナ)、PRIMUS(プライマス)、FAITHNOMORE(フェイスノーモア)、ANTHRAX(アンスラックス)、SOUNDGARDEN(サウンドガーデン)、PEARLJAM(パールジャム)、LEDZEPPELIN(レッドツェッペリン)、BLACKSABBATH(ブラックサバス)、OZZYOSBOURNE(オジーオズボーン)、judaspriest(ジューダスプリースト)、Metallica(メタリカ)、IRONMAIDEN(アイアンメイデン)、GUNSN'ROSES(ガンズアンドローゼズ)、MOTLEYCRUE(モトリークルー)、Motörhead(モーターヘッド)、AC/DC(エーシーディーシー)、SLAYER(スレイヤー)、MEGADETH(メガデス)、PANTERA(パンテラ)、