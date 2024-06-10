LOUIS VUITTON ルイヴィトン　二つ折り財布　ノマド

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商品詳細
鑑定済みの正規品です。刻印もありますが内側でうまく撮影できませんでした。ポルトビエカルトクレディモネノマドレザーブラックVI1022大手リサイクルショップでの購入です。【状態】・角スレあり・上下に破れがありましたので職人さんに縫ってもらいました。画像4.5・粘着なし状態をしっかりご確認の上ご購入お願いします☆気になる点はなんでもお伺いください。
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