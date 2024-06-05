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ルイヴィトン エピ ポルトフォイユ マルコ NM M62289 二つ折り
商品番号 W83103887901
商品名

ルイヴィトン エピ ポルトフォイユ マルコ NM M62289 二つ折り
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#しかちゃん商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：ルイ・ヴィトンLOUISVUITTON⭐️商品名：エピ/ポルトフォイユ/マルコ/NM/M62289/レザー/二つ折り/財布/本革/ブラック⭐️サイズ：W11cm×H10cm×D2cm⭐️仕様：札入れ:1小銭入れ:1他ポケット:6⭐️色：ブラック⭐️付属品：箱、袋⭐️ランク：AB⭐️状態・多少の擦れ傷汚れ表面すれしわ折れバニッシュ剥げイニシャル刻印あります・届いた日から早速お使いいただけます・中、外ととても状態良くまだまだ長く使って頂けれる商品です(*´∀｀*)⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。シリアル№：TH1001⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品⭐️保管・冷暗所にて丁寧に保管してあります。・タバコも吸っておりません。ブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#しかちゃん商品一覧#しかちゃんLOUISVUITTON#しかちゃん_財布✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨081317/b1101711881
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