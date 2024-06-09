JETT RINK サドルレザー ギャリソンベルト 30インチ ダブルピン

JETTRINKサドルレザーギャリソンベルト30インチダブルピンジェットリンクブラウンJETTRINKのギャリソンベルトになります。サイズ30ピン先から真ん中の穴まで76cmピン先から最短の穴まで71.5cmピン先から最長の穴までせ81.5cmしっかりしておりまだまだ実用いただけるコンディションになります。。。。



JETT RINK GARRISON BELT 栃木



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