【DIESEL】ディーゼル レザーベルト 本革 濃い茶色 ダークブラウン

ご覧頂きありがとうございます。ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。※こちらの商品は中古品になります。#ふみSHOPのディーゼル一覧#ふみSHOPのファッション小物一覧#ふみSHOPのアクセサリー一覧#ふみSHOPのロック一覧↑↑↑↑↑似たような商品をご覧頂けます。【フォロー割】ご購入後は価格の変更ができませんので、必ずご購入前にコメント・質問より「フォローしました」とお知らせ下さい。〜2999円→100円引き〜4999円→200円引き〜9999円→300円引き10000円〜→500円引きフォロワーの方は毎回割引致しますので、コメント宜しくお願い致します。【ブランド】DIESEL(ディーゼル)【商品名】本革レザーハトメベルト【コンディション】全体的に使用感・小傷あり。画像参照して頂きご検討下さい。ヴィンテージ古着アイテムとしては逆にかっこよく、お買得な商品です。【商品説明】1978年にレンツォ・ロッソ氏とアドリアーノ・ゴールドシュミット氏が立ち上げたジーンズを中心としたトータルカジュアルブランド。5ポケットのジーンズを中心に、メンズ、レディスのウェア、シューズやバッグ、アクセサリー、時計、サングラス、アンダーウェア、フレグランスに至るまで幅広く展開する、ディーゼルの本革レザーベルトです。太めでランダムにハトメが付いた茶色のロックなデザインのベルトです。ロックなコーディネートやヴィンテージ古着スタイルにぴったりなアイテムです。●カラーダークブラウン●素材本革●サイズ太さ4.5長さ99cm他にも夏服・冬服多数出品しております。こちらのアクセサリーとコーデしやすいおしゃれアイテムもございますので、是非他の商品もご覧下さい。↓↓↓↓↓#ふみSHOPの商品一覧素材···本革カラー···ブラウン



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