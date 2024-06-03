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【シュリンク付き】ポケモンカードゲーム レイジングサーフ×１BOX
商品番号 A16899093352
商品名

【シュリンク付き】ポケモンカードゲーム レイジングサーフ×１BOX
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【シュリンク付き】ポケモンカードゲームレイジングサーフ×１BOXになります。シュリンク付きですのでもちろん新品未開封未使用品です。新品未開封の為初期不良に関しては事務局への問合せをお願い致します。また返品もお断りしておりますのでご理解の上購入お願い致します。即購入OKです☆よろしくお願いします^^パックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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