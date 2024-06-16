景徳鎮　王懐英　祥瑞茶盌　茶道　未使用

景徳鎮 王懐英 祥瑞茶盌 茶道 未使用自宅保管品です。ダメージなど見られません。画像ご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。サイズ約口径10.5センチ高さ7.2センチ種類···茶道具



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