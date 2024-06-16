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景徳鎮　王懐英　祥瑞茶盌　茶道　未使用
商品番号 F58350130806
商品名

景徳鎮　王懐英　祥瑞茶盌　茶道　未使用
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

景徳鎮　王懐英　祥瑞茶盌　茶道　未使用自宅保管品です。ダメージなど見られません。画像ご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。サイズ約口径10.5センチ高さ7.2センチ種類···茶道具
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