景徳鎮　王懐英　祥瑞茶盌　茶道　未使用

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商品詳細
景徳鎮 王懐英 祥瑞茶盌 茶道 未使用自宅保管品です。ダメージなど見られません。画像ご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。サイズ約口径10.5センチ高さ7.2センチ種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/diamond62858.html
http://narcologia.ru/goods/reboot802936.html
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