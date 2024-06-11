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sumikaタオル　チョコミント
商品番号 W19388298875
商品名

sumikaタオル　チョコミント
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在は販売されていない、貴重なタオルです！数年前にライブで購入し、そのライブで使用したのち、洗濯をして自宅保管をしていました。目立ったキズ汚れはありません。未使用品ではないので、気になられる方はご注意ください。#sumika#チョコミント#sumikaタオルグッズ種類···タオル/ハンカチ
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