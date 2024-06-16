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- 【激レア‼︎】ヒステリックグラマー × AC/DC◎バンドTシャツ B383
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商品詳細
✅フォロー割引行っておりますご覧いただきありがとうございます。【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせください。● 4,000円以下 →→→ 200円OFF● 4,000円以上 →→→ 400円OFFすでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します！コメントくださいませ^_^ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋mame✅商品名【即完モデル‼︎】ヒステリックグラマー×AC/DC◎バンドTシャツB383■HYSTERICGLAMOURエーシーディーシーロック奇抜ビッグロゴTシャツ超人気モデル✴️No.B383✅サイズ詳細M平置き採寸（単位：cm）肩幅：40身幅：48袖丈：21着丈：64.5※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅商品情報・色柄：ブラック、レッド、黒赤・素材：綿100%・備考：日本製✅状態状態の良い古着です。多少の使用感はございますが、これからもたくさんお使いいただけます^_^✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに他にも似ている商品を出品しております！宜しければご覧ください♧⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋mame_Tシャツ_ポロシャツ
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