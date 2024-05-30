CLUB CRUE　正規品　シルバー925ハートベルトバックル　新品

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2月末までの限定値下げ出品 4日間だけ☆新品（23年と長期保管の為細かい傷はあります。）他の方と被りたくない方にオススメ！私同様、clubＣＲＵＥ ファン必見！ハートデザインですのでメンズ、レディース問わず似合うと思いますスターリングバックルでジーンズにピッタリ！ブランド【clubＣＲＵＥ】正規品Silver925 スターリングシルバー ハートベルトバックル 横 6cm 縦 5cm 厚さ2cm 重さ 80㌘スターリングをふんだんに使って１点だけハートをデザインされ造られたベルトバックルになります。【CLUBCRUE】 最初は渋谷で1号店をだし各界著名人に提供してTVやSilver専門雑誌にも多数載ってそれから宮崎でショップを開いて今はアパレルショップ（ギター等のカスタム）兼Silverを取り扱うSilverアクセの店として活動してます。 長期自宅保管の為、かなり小さいですが傷等ありますので写真にて確認の上その点ご理解頂けます様にお願い致します。留め具もシルバーで出来てますので普通のバックルと違って少々曲がりやすいかと思います。ただ逆に多少曲がってもし取れましても戻せるかと思います。ですのでご利用の際には少々お気を付け下さいます様にお願い致します。現品のみとなりますので御了承下さいませ#ベルトバックル #バックル #Silver #スターリング #シルバー950 #アクセサリー #メンズ #レディース #バイカー #ベルト #レア商品 #プレゼント #クロム #シルバー925 #メンズアクセサリー #レディースアクセサリー #Silver925#ハート #シルバーベルトバックル #ハートバックル #カッコイイベルトバックル #カッコイイ #カワイイカラー...シルバー