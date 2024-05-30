CASIO G-SHOCK 電波腕時計

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タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、視認性の高いデジタル表示のモデルに、アクセントカラーとしてシャンパンゴールドを配色。クセのない着用しやすいデザインに仕上げました。◆中古品です。◆付属品等あります。バンド調整可能です。※画像の物がすべてになります◆状態 USED品になりますので 微キズ微汚れ使用感がございます 風防に擦り傷がございます※汚れ等ございます中古品の為、新品同様ではありません気になさる方は購入をお控えください※気になる点や不明な点がございましたら コメントでご連絡下さい。