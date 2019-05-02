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ポロラルフローレン　ネクタイ
商品番号 Y47574606703
商品名

ポロラルフローレン　ネクタイ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのネクタイです。国内の正規店で購入。着用暦ありですが、特に目立った汚れ、傷などありません。ウール素材の為、若干の毛羽立ちはあります。秋冬におすすめです。きれいな状態ですが、中古品ですので、ご理解のある方のみご購入をお願いします。素材:ウール65%・シルク35%
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