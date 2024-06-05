RODE ロード NT5 マイク 一本のみ

定価64000円のマイクです1本のみの出品となります■コンデンサーマイク、ステレオペア■指向性：単一指向性■周波数特性：20Hz-20kHz■出力インピーダンス：100Ω■感度：-38dBre1v/Pawhere1Pa=94dB■ノイズレベル：\u003c16dBSPL(Aweighted)■最大出力：+13.9dBu■ダイナミック・レンジ：\u003e128dB■最大SPL：143dB■S/N比：78dB■電源：ファンタム48V、24V■寸法・重量：径20mm、長さ118mm・101g・外部バイアスコンデンサー・ゴールドスパッタ1/2インチカプセル・ヘビーデューティーなサテンニッケルメッキボディ・SMT回路を採用・低ノイズ仕様・全可聴帯域をカバーする周波数特性即日発送しますピアノ、管弦楽器ほか各種アコースティック楽器全般に最適。低ノイズ、クリアな特性を生かして、ドラム、パーカッションのオーバーヘッドやアンビエント録音にもおすすめ。ウインドスクリーンをつけて単体でのボーカル、ナレーション録りまで幅広く対応します。