エルメス Hバックル リバーシブル 80 ベルト

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ご覧いただきありがとうございます。HERMESリバーシブルHロゴバックル80ベルトの出品です。【ブランド】HERMESエルメス【カラー】ブラック/ブラウン/シルバー金具【サイズ】 バックル 約縦2.9㎝×横4.7㎝ ベルト全長94.5㎝/幅2.3㎝ ベルト周り約77・79.5・82㎝ 【刻印】□F【付属品】付属品はございません 商品のみのお届けです *箱は付いておりませんのでご了承下さい【商品状態】バックルにスレキズ、剥がれがあります。ベルト穴に広がりがあります。細身のベルトです。やや使用感はありますが、まだまだ長くご愛用いただける良品です。☆大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店よりお譲り頂いている鑑定済みの確実な正規品です。万が一コピー商品であった場合にはもちろん返品可能です。その際は送料着払いで承りますのでご安心ください。即購入もＯＫです！もちろん全国送料無料です‼️☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願いいたします。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。*ご納得されてからのご購入をお願いいたします。☆突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。最後までご覧いただき、本当にありがとうございます！H70727