◆美品◆ Christian Dior ディオール ネクタイ 花柄 総ロゴ 赤

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ご覧頂きありがとうございます(^^)●●当店について●●当店は国認可の古物商免許を取得し、運営しております。取扱商品は全て鑑定士が真贋した正規のお品ですので、安心してご利用ください♪●●おまとめ割引●●当店のネクタイをまとめてご購入の場合、本数に応じてお値引き致します♪ご希望の場合、ご購入前にコメントからお知らせください。2点3%オフ3点5%オフ4点7%オフ5点以上10%オフ他にもブランドネクタイ沢山出品しております♪↓をタップ頂ければご覧頂けます。【#HCネクタイ】ChristianDiorMONSIEURのネクタイです。深みのあるボルドーベースに人気のCDロゴです。●状態汚れなどなく綺麗なお品です。詳しくは画像をご参照ください。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。●サイズ(約)大剣幅：8.5cm全長：150cm●素材シルク100%●付属品ネクタイ本体●購入場所ブランドオークション●管理番号554●発送について・発送はお支払いから1〜2日以内に発送させて頂きます。発送をお休みする場合はプロフィールに記載しますので、そちらをご確認くさい。・ネクタイは折り畳んでの発送となります。シワが気になる方は+500円で専用ケースにお入れして発送致しますので、ご購入前にお知らせください。#ネクタイ#スーツ#ビジネス#フォーマル#リクルート#シルク#絹#高級#ブランド#ハイブランド#ヴィンテージ#ビンテージ#レア#シルク#絹#結婚式#二次会#パーティー#パーティ#ホスト#パンク#ロック#イタリア#イタリア製#レギュラータイ#ディオール#ChristianDior#ディオールムッシュ##光沢#ボルドー#ワインレッド#赤#レッド#花柄#ひまわり230430