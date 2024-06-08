佐野玲於クッション　＋グッズセット

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袋に入れたまま何度か現場に持って行きましたので目立った傷や汚れなしに設定させて頂いております。佐野玲於グッズ卒のためお譲り致します。ご購入頂いた方にはおまけで佐野玲於グッズを何個かつけさせて頂きます！一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入はお控えください。