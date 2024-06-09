ポケモンカード151 カードファイルセット

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商品詳細
ボックスパックシングル···パックボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)8月29日 ヨドバシで購入したものです。①商品名・・・ポケモンカード151 カードファイルセット2種②種類・・・トレーディングカード、ファイル③ブランド・・・ポケットモンスター④個数・・・1セット（各1個）⑤状態・・・新品未開封 写真にてご確認お願い致します。⑥サイズ・・・29×19×4（cm）⑦梱包・・・段ボール＋ビニール＋緩衝紙⑧発送・・・らくらくメルカリ便 （80サイズ予定）家庭保管ですので、ご了承頂ける方は是非ご購入の検討お願い致します。※カード中身についての評価はご遠慮下さい。※プレイ用でご検討お願い致します。※すり替え詐欺防止のため返金返品等は一切受け付けませんので予めご了承ください。
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