FENDI　フェンディ 名刺入れ　カードケース

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商品詳細
フェンディのパスケース・カードケースになります。中古になりますがまだまだご使用可能です。セカンドストリート鑑定済み品を10000円位で購入しました。ご活用いただける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/voiceless918659.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring984496.html
http://narcologia.ru/goods/reboot63736.html
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