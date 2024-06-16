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FENDI　フェンディ 名刺入れ　カードケース
商品番号 N94575976861
商品名

FENDI　フェンディ 名刺入れ　カードケース
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディのパスケース・カードケースになります。中古になりますがまだまだご使用可能です。セカンドストリート鑑定済み品を10000円位で購入しました。ご活用いただける方宜しくお願い致します。
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