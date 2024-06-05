レッドムーン、未使用◎ウォレットチェーン ◎長 財布 、ウォレット ...

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商品詳細 ご覧頂き誠に有難う御座います。こちらの商品は「レッドムーンのウォレットチェーン」で未使用品になります。刻印とかはありませんが間違いなく「レッドムーン」のオリジナルです。未使用品ですが、「新品」を望む方のご購入はご遠慮ください。サイズ-----約４３cm（あくまでも「約」です。）個人保管なので、細かい傷は有りますが、神経質な方、完璧な商品をお求めな方、などの方のご入札はご遠慮下さい。写真ですので実際の色とは若干の誤差があるかもしれません。・プロフィールをご覧になってからご購入ください。・出品物は「ウォレットロープ」のみです。