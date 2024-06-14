【美品】K18喜平ネックレス12面トリプルカット10g50㎝

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●他でも出品しております。売れた場合、勝手ながら突然削除致します。ご理解の程よろしくお願い致します＾＾※撮影の際は手袋を使用しております。購入されてから必ず1〜2日以内に発送致します。発送前に金専用の薬品にて、除菌しピカピカのコンディションで発送致します＾＾喜平ネックレスは鎖状につながっているため、強度が高く千切れる心配もあまりございません。見た目も男女問わず合わせやすい形状で、そのまま着けてもお洒落ですし、ペンダントトップとの相性も良くアレンジが効き、資産価値だけでなくファッション性も兼ね備えている点も人気の理由です。即購入オッケー【コメント有無関係無し】喫煙者 タバコ無しペット無し■商品説明■●商品名喜平ネックレスK18トリプル12面10g50㎝●造幣局検定マーク(ホールマーク)刻印入り●素材K18●編み方トリプル●カット面12面●重量 約10g●長さ 50㎝●幅 約2.6㎜●セーフティ●金具シングル●美品 綺麗●付属品 宝石品質保証書#他に出品している商品はコチラです♡#18金#K18#18K#アクセサリー#ネックレス#ユニセックス#プレゼント#喜平#ゴールド#資産