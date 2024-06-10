【ギャランティーカード付き】クレイジーピッグ　チューダーキー　ペンダントトップ

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正規品です。スモールチューダーキーペンダントトップです。チェーンは自前で買ったものでノーブランドになります。あくまで中古、個人保管なので写真参照の上、ご理解頂ける方のみお願い致します。他にもノースフェイス、パタゴニア、ササフラス、コロンビア、ナイキ、アディダスなど多数出品しておりますので良かったら他のリストもご参照下さい。完璧を求められる方はご遠慮下さい。発送はご入金より1〜3日以内に発送致します。ご不明な点あればご質問の上ご入札ください。宜しくお願い致します。