Y’s for men セットアップスーツ

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商品詳細
Y'sformenのセットアップスーツです。色は黒に近い濃紺で、細かなストライプが入っています。目立った傷や汚れは無いと思いますが、多少の使用感はあります。使用品であることはご理解の上、ご検討ください。●サイズジャケット 肩幅 約45cm 胴囲 約￼￼50cm 着丈 約77cm 袖丈 約64cmパンツ ウエスト 約38cm 股下 約77cm 総丈 約104cm 裾幅 約21cm ワタリ幅 約31cm多少の誤差は許容願います。
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