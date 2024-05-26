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リーバイス ヴィンテージ キャップ
商品番号 M16344948011
商品名

リーバイス ヴィンテージ キャップ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為、出品いたします。ヴィンテージ品になります。つばの部分の破れはダメージ加工です。内部のタグは切られております。目立った汚れ等見られませんが、画像をよくご覧の上、購入下さい。#Levisカラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/navigate50530.html
http://narcologia.ru/goods/reboot529236.html
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