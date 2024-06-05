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希少 日本製 RE.ACT レザーブレスレット バングル グリーン 男女兼用
商品番号 S91697330384
商品名

希少 日本製 RE.ACT レザーブレスレット バングル グリーン 男女兼用
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

趣味が変わってしまい出品することにしました(´ー｀)全長：約21.5自分の大事なコレクションから出しているので、今はあまり出回らないアイテム、サイズ、良い状態のものが多く、希少だと思いますので、この際にご検討宜しくお願い致します！あくまで自宅保管なので、100%完璧な状態ではないことだけご理解くださいm(__)m何かと多忙なもので、少し連絡や発送が遅れる場合があります。他でも出品しておりますので、売り切れの場合がございますが、ご了承くださいませm(__)mプロフィールの確認もお願いしますm(__)m質問があればお気軽にどうぞ(^_^)イルビゾンテヴィンテージコムデギャルソンエンジニアドガーメンツニードルスneedlesラルフローレンBEAMSビームスnanouniverseナノユニバースUNITEDARROWSユナイテッドアローズURBANRESEARCHアーバンリサーチSHIPSシップスSTUDIOUSBshopHAVERSACKGUジーユーUNIQLOユニクロMUJI無印古着adidasアディダスNIKEナイキchampionチャンピオン
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