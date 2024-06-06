ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 名刺入れ

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はじめに丁寧な梱包を心掛けておりますが、あくまでも素人梱包です。髪の毛一本、チリひとつの混入も気になる方、許せない方はご購入しないようお願い申し上げます。ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA名刺入れになります。新品未使用です。非常に綺麗な状態かと思いますが、見落としの初期傷等あるかも知れません。あくまで個人で所有していたものとして、ご了承の上ご購入下さい。宜しくお願い申し上げます。6/18