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SMYTHSON スマイソン　キーケース
商品番号 K80338484285
商品名

SMYTHSON スマイソン　キーケース
ブランド名 スマイソン
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SMYTHSON（スマイソン）キーケースBURLINGTON（バーリントン）コレクション2018年に新宿伊勢丹で購入し1年程使用しましたが、引越に伴いスマートキー対応サイズの物を購入したため使用しなくなり、以降、暗所で保管していました。外観に目立つ傷汚れはありませんが、内側は使用に伴う鍵のあたり傷があります。PANAMA（パナマ）モデルと比較して、ディアスキンの柔らかな手触りが魅力です。材質···本革（ディアスキン（鹿革））カラー···ネイビー（文字、金具:ゴールド）仕様···キーフック6個
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