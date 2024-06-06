SMYTHSON スマイソン　キーケース

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SMYTHSON（スマイソン）キーケースBURLINGTON（バーリントン）コレクション2018年に新宿伊勢丹で購入し1年程使用しましたが、引越に伴いスマートキー対応サイズの物を購入したため使用しなくなり、以降、暗所で保管していました。外観に目立つ傷汚れはありませんが、内側は使用に伴う鍵のあたり傷があります。PANAMA（パナマ）モデルと比較して、ディアスキンの柔らかな手触りが魅力です。材質···本革（ディアスキン（鹿革））カラー···ネイビー（文字、金具:ゴールド）仕様···キーフック6個