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〖Justin Davis〗CROWN SHIELD LINK チェーン
商品番号 H43121722557
商品名

〖Justin Davis〗CROWN SHIELD LINK チェーン
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 15,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CROWNSHIELDLINKチェーン商品番号:SNJ190¥68,200◾️素　材:SILVER925/エポキシ樹脂◾️仕上げ:いぶし◾️サイズ:50cm◾️付属品:なしエポキシ樹脂を使用したシールドとクラウンのチェーン。※こちらのチェーンが通らないペンダントトップもございますのでご注意下さい。※短く着けれるアジャスター付き。大きなダメージなく綺麗な状態で保管しております〖発送はヤマト運輸の匿名、追跡可能なネコポス又は宅急便コンパクトにてお届けしております〗〖基本的には当日発送とさせて頂いてますがご入金の確認が16時以降となった場合、翌日発送となる場合がございます〗他にも多数出品中即購入可能です(^-^)
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〖Justin Davis〗CROWN SHIELD LINK チェーン
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