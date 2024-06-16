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定価55,000円 新品 NIKE Mサイズ リバーシブル MA-1 ジャケット
商品番号 E43734820507
商品名

定価55,000円 新品 NIKE Mサイズ リバーシブル MA-1 ジャケット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 10,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き誠にありがとうございます。以下、商品説明となります。メーカー：NIKEナイキNSW商品名：WHITESPACEDESTROYERJACKETホワイトスペースデストロイヤージャケット状態：新品未使用、タグ付きガーメントケース付きサイズ：メンズM身長155〜176cm胸囲91〜97cm着丈：約68cm肩幅：約44cm袖丈：約65cm身幅：約57cm裾幅：約45cm品番：DD6774-451商品詳細NIKE（ナイキ）から、80年代のアスリートやコーチのために生み出されたデザインをベースにした新作ジャケットWHITESPACEDESTROYERJACKET（ホワイトスペースデストロイヤージャケット）がリリース。もともと暖かいウール構造にキルティング加工の裏地を施しているため、極寒の日も快適な着心地が持続。レザーの袖と、撥水ツイル素材の脇下とサイドパネルが雨をブロック。リブ仕様の裾、襟、袖口が、浸水を防いでくれる。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。リバーシブルMA-1ジャケットブルゾンネイビー紺スタジャンジャケットアウター
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