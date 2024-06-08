CIOTA スビンコットン ギャバジン スウィングトップ サイズ5 美品 ...

シオタのスビンスイングトップです。2度着用したのみで目立った傷汚れはありません。スピンコットンの質感が上品で素晴らしい商品です。別のサイズを購入し直したため出品致します。3-5枚目の写真が商品現物です。定価49500円(税込)▪️商品説明1990年代のアメリカ古着をサンプリングしてCIOTA/シオタの解釈でアップデートした「Zip-upJacket」。袖はセットインスリーブ、襟廻りには水牛ボタン留めのスロートタブを採用。裾は緩いシャーリング仕様で心地よいフィットを実現。シルエットはややワイドで今の気分にちょうど良いゆったりとしたフィット。スビンコットンギャバジン特有のしなやかさと光沢感によって、スポーティな印象を抑えてクリーンな印象に仕上げられています。オリジナルの良さを残しつつ現代的に仕上げられた、CIOTAならではの手腕が光る逸品です。ギャバジンならではの風を通さない特性により、インナー次第でロングシーズンに対応可能。あえて裏地を省いたことによる軽さも魅力で、ついつい手に取ってしまう使い勝手の良さも持っています。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップアプレッセ a.presseオーラリー aulareeオーベルジュ aubergeなど好きな方におすすめです。



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