美品　PRADA サフィアーノ　長財布　ラウンドファスナー　コインケース

ご覧頂きありがとうございます。ブランドPRADAプラダ商品長財布財布ラウンドファスナーラウンドジップメンズ財布レディース財布購入場所PRADA正規店デザインブラック素材サフィアーノ付属品なしサイズ・仕様10.5cmx20cm状態・目立ったダメージなく綺麗です。・ファスナーの動きもスムーズです。・ベタつき、破けもないです・コインケースも綺麗です・背面に型が少しついてます。・綺麗な商品なので安心して使用出来ます発送・なるべく早めの対応をここがけております。・お急ぎの方は申し付け下さい。即日・1日で対応行います。備考・不足な画像などありましたら追加します。遠慮なくコメント下さい最後まで見て頂きありがとうございました910a95aa



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