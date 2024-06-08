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Loewe ロエベ パズルエッジ バイフォールド ウォレット
商品番号 Q59151351562
商品名

Loewe ロエベ パズルエッジ バイフォールド ウォレット
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 21,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】Loeweロエベパズルエッジバイフォールドウォレット（クラシックカーフ）【詳細】カードスロット8つ、ラージポケット2つカーフスキンの裏地アナグラムのエンボス加工色:ブラック素材:クラシックカーフ重さ:0.076kg高さ（cm）:9.9幅（cm）:11深さ（cm）:1.8モデルID:C510302X08CIL:0010896314製造国:スペイン【国内定価】69300円【買付先】イタリアセレクトショップ
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