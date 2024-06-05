NEIGHBORHOOD ネイバーフッド ドクロプリントTシャツ ブラック

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商品詳細
『\"ANSI\"-usedshop-』ストリート、デザイナーズやモード、裏原、アメカジ、ヴィンテージ（70s、80s、90s）などの古着からバッグやシューズ、アクセサリーまで幅広いジャンルのアイテムをメンズレディース問わず取り揃えています。⚫︎フォロー割⚫︎もありますので、お時間ありましたらプロフィールの方ご覧下さい！【商品カテゴリー】#ansi_all_items←全商品一覧#ansi_mens←メンズ一覧#ansi_mens_tops←トップス#ansi_mens_tshirts←Tシャツ◉素材◉コットン100%◉カラー◉ブラック◉状態◉特にダメージはなく、綺麗なコンディションです！◉サイズ◉表記：不明(Mサイズ程度)肩幅：45身幅：50着丈：63袖丈：20(cm/平置き後身頃より採寸)分からないことがありましたらお気軽にコメント下さい！A0029★★★★★フォロー割★★★★★フォロー後にコメントを頂くと、\"一律300円\"値引きします！遠慮せず、気軽にお待ちしております！★★★★★★★★★★★★★
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