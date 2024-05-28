ルイヴィトン エピ ジッピー オーガナイザー ラウンドファスナー 黒 ...

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ご覧いただきありがとうございます。●ブランド名 LOUISVUITTONヴィトン●商品説明エピジッピーオーガナイザーラウンドファスナー長財布ウォレット小銭入れブラック●シリアルナンバー SN0096●型番 M63852●サイズ(自己採寸)高さ約12cm横幅約21cmマチ約2.5cm●ポケット中ポケット×2 札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×10以上●購入元 ブランド品は全て大手リサイクルショップ等で鑑定済みの正規品となります。●状態 外側は使用感や、擦れ、金具小傷や金具くすみ、型崩れがありますが、内側はとても綺麗な状態です。これからも問題なクリスチャンご使用いただけます。●付属品 1枚目の写真に載っているものが全てです●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。自宅で丁寧に保管していますが、神経質な方はご購入はお控えください