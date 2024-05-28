keboz ケボズ コムドットゆうた シャツ tシャツ ロゴ

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ケボズコムドットゆうた着用シャツサイズ:L一度のみ着用し自宅保管していたものですクリーニングに出したものなので綺麗な状態だと思いますご希望に添えない場合ございますが、多少の値下げ交渉であれば承ります肩幅:約62cm身幅:約69cm着丈:約77cm袖丈:約30cm公式サイトでは完売しているみたいですこれからの季節着れます.ᐟ‪.ᐟ即購入可能︎︎◎#keboz#ケボズ#コムドットゆうた